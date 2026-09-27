İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 19:25
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb

    Anım Günü ilə əlaqədar Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi və kollektivi Zəfər Parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, şura rəhbərliyi və kollektivi Zəfər Parkını 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.

    Şura rəhbərliyi, üzvləri Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyublar.

    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb
    Media və Yayım Şurasının rəhbərliyi, kollektivi şəhidləri anıb

    Media və Yayım Şurası 27 Sentyabr - Anım Günü Zəfər parkı
    Foto
    Руководство и коллектив Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
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