Руководство АЖД посетило парк Победы

Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с Днем памяти посетило парк Победы.

Как передает Report со ссылкой на АЖД, с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за освобождение и территориальную целостность наших земель.

Руководство АЖД пожелало милости Аллаха шехидам, написавшим беспримерную героическую эпопею, а ветеранам - крепкого здоровья.