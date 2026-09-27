Руководство АЖД посетило парк Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 18:30
Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с Днем памяти посетило парк Победы.
Как передает Report со ссылкой на АЖД, с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за освобождение и территориальную целостность наших земель.
Руководство АЖД пожелало милости Аллаха шехидам, написавшим беспримерную героическую эпопею, а ветеранам - крепкого здоровья.
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