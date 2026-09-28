Автобусные пассажироперевозки в Баку выросли почти на 6%
Инфраструктура
- 28 сентября, 2026
- 11:14
В январе-августе 2026 года автобусами внутригородского, пригородного и межпоселкового сообщения в Баку было совершено 335,6 млн пассажирских поездок.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За этот период доля безналичных платежей выросла с 84,3% до 89,1%.
За 8 месяцев этого года 60% безналичных платежей в автобусах были произведены с помощью BakıKart, 28% - с помощью EMV (банковских карт), 12% - с помощью QR-кода.
Bakıda avtobuslarla sərnişindaşıma 6 %-ə yaxın artıb
Baku bus passenger trips reach 335.6 million in Jan-Aug 2026, AYNA says
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