Автобусные пассажироперевозки в Баку выросли почти на 6%

В январе-августе 2026 года автобусами внутригородского, пригородного и межпоселкового сообщения в Баку было совершено 335,6 млн пассажирских поездок.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), это на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период доля безналичных платежей выросла с 84,3% до 89,1%.

За 8 месяцев этого года 60% безналичных платежей в автобусах были произведены с помощью BakıKart, 28% - с помощью EMV (банковских карт), 12% - с помощью QR-кода.