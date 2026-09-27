İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    ADY rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 18:27
    ADY rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) rəhbərliyi Anım Günü münasibətilə Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, torpaqlarımızın azadlığı və bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    ADY rəhbərliyi Misilsiz qəhrəmanlıq dastanı yazmış şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə cansağlığı arzulayıb.

    ADY rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    ADY rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib
    ADY rəhbərliyi Zəfər parkını ziyarət edib

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    Foto
    Руководство АЖД посетило парк Победы
    MiniBoss
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