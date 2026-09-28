На учениях "Сила Единства – 2026" проведены работы по инженерному обеспечению
Армия
- 28 сентября, 2026
- 11:16
Подразделения инженерных войск стран-участниц, привлеченных к совместным военным учениям "Сила Единства – 2026", выполнили задачи по инженерному обеспечению в сложных оперативных условиях.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что согласно плану, для обеспечения оперативного продвижения боевой техники и личного состава были организованы наведение понтонных переправ через овраги и рвы, устройство проходов в минных полях с применением различных методов, а также решены иные инженерные задачи.
Сообщается, что при выполнении поставленных задач участники продемонстрировали высокий профессионализм на учениях.
На учениях "Сила Единства – 2026" проведены работы по инженерному обеспечению
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