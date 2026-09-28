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    На учениях "Сила Единства – 2026" проведены работы по инженерному обеспечению

    Армия
    • 28 сентября, 2026
    • 11:16
    На учениях Сила Единства – 2026 проведены работы по инженерному обеспечению

    Подразделения инженерных войск стран-участниц, привлеченных к совместным военным учениям "Сила Единства – 2026", выполнили задачи по инженерному обеспечению в сложных оперативных условиях.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Отмечается, что согласно плану, для обеспечения оперативного продвижения боевой техники и личного состава были организованы наведение понтонных переправ через овраги и рвы, устройство проходов в минных полях с применением различных методов, а также решены иные инженерные задачи.

    Сообщается, что при выполнении поставленных задач участники продемонстрировали высокий профессионализм на учениях.

    На учениях "Сила Единства – 2026" проведены работы по инженерному обеспечению

    Международные военные учения Военных учений Сила единства – 2026 Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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    "Birliyin Gücü – 2026": Panton körpülərin qurulması, minalı sahələrdə keçidlər icra olunub
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