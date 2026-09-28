На учениях "Сила Единства – 2026" проведены работы по инженерному обеспечению

Подразделения инженерных войск стран-участниц, привлеченных к совместным военным учениям "Сила Единства – 2026", выполнили задачи по инженерному обеспечению в сложных оперативных условиях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что согласно плану, для обеспечения оперативного продвижения боевой техники и личного состава были организованы наведение понтонных переправ через овраги и рвы, устройство проходов в минных полях с применением различных методов, а также решены иные инженерные задачи.

Сообщается, что при выполнении поставленных задач участники продемонстрировали высокий профессионализм на учениях.