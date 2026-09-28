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    Зеленский: При российском ударе по Киевской области погиб гражданин Азербайджана

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 11:24
    Зеленский: При российском ударе по Киевской области погиб гражданин Азербайджана

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского удара по Киевской области погибли два человека, один из них - гражданин Азербайджана.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    По его словам, в Харькове был нанесен удар по многоэтажному жилому дому, в результате которого частично разрушены второй и четвертый этажи.

    "Удары были нанесены по жилым домам в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. Критическая инфраструктура подверглась атакам в Винницкой, Днепровской, Хмельницкой и Запорожской областях",- отметил он.

    Он добавил, что Киев также подвергся ударам беспилотников.

    "Киев также пострадал от ударов беспилотников – жилые дома, коммуникационная инфраструктура и автозаправочные станции. Беспилотники разрушили обычное кафе и попытались поджечь продовольственный рынок в столице",- написал он.

    По словам Зеленского ,в Одесской области был поражен корабль под флагом Палау. В Житомирской области повреждена обычная фабрика мороженого.

    "На данный момент сообщается о десятках раненых. Только в результате удара по Харькову пострадали 28 человек, в том числе девять детей. Трагично, что есть и погибшие. В Киевской области погибли два человека, один из них – гражданин Азербайджана",- написал Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Жертвы среди мирного населения
    Zelenski: Rusiyanın Kiyev vilayətinə zərbəsi zamanı Azərbaycan vətəndaşı həlak olub
    Zelenskyy says Azerbaijani citizen killed in Russian strike
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