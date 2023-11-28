Руфат Мамедов: 80% освобожденных территорий все еще не разминированы

80% освобожденных от оккупации территорий все еще не разминированы.

80% освобожденных от оккупации территорий все еще не разминированы.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов в ходе выступления на проходящей в Баку II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По его словам, наличие на освобожденных территориях мин, неразорвавшихся боеприпасов затрудняет реконструкцию, возвращение людей на родные земли.

"Разминирование является трудоемким и затратным процессом. Азербайджан освободил свои территории от оккупации три года назад. За период 30-летней оккупации эти территории были разрушены, религиозно-культурные памятники уничтожены, территории загрязнены минами. Заминированы даже кладбища, посевные площади", - сказал Мамедов.