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Руфат Мамедов: 80% освобожденных территорий все еще не разминированы

Руфат Мамедов: 80% освобожденных территорий все еще не разминированы 80% освобожденных от оккупации территорий все еще не разминированы.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 11:14
Руфат Мамедов: 80% освобожденных территорий все еще не разминированы

80% освобожденных от оккупации территорий все еще не разминированы.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов в ходе выступления на проходящей в Баку II международной технической конференции "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики".

По его словам, наличие на освобожденных территориях мин, неразорвавшихся боеприпасов затрудняет реконструкцию, возвращение людей на родные земли.

"Разминирование является трудоемким и затратным процессом. Азербайджан освободил свои территории от оккупации три года назад. За период 30-летней оккупации эти территории были разрушены, религиозно-культурные памятники уничтожены, территории загрязнены минами. Заминированы даже кладбища, посевные площади", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Government official: 80% of liberated areas have not yet been cleared of mines
Версия на азербайджанском языке Hökumət rəsmisi: "Azad edilmiş ərazilərin 80 %-i hələ də minalardan təmizlənməyib"

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