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Сербия изучает передовой опыт Азербайджана в области социальных услуг

Сербия изучает передовой опыт Азербайджана в области социальных услуг Делегация, находящаяся с визитом Азербайджане для участия в 8-м заседании Азербайджано-сербской межправительственной комиссии, во главе с сопредседателем межправкомиссии с сербской стороны, министром культуры Сербии Николой Селаковичем, а также министр тр
Внутренняя политика
25 июля 2024 г. 23:19
Сербия изучает передовой опыт Азербайджана в области социальных услуг

Делегация, находящаяся с визитом Азербайджане для участия в 8-м заседании Азербайджано-сербской межправительственной комиссии, во главе с сопредседателем межправкомиссии с сербской стороны, министром культуры Сербии Николой Селаковичем, а также министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел этой страны Неманья Старович ознакомились с Центром DOST №1.

Об этом Report сообщили в Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министр Сахиль Бабаев проинформировал гостей о принципах деятельности Агентства и Центров DOST, созданных указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, а также о преимуществах опыта DOST в предоставлении социальных услуг для обеспечения удовлетворенности граждан.

Было отмечено, что на основе концепции DOST, инициированной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, по принципу "единого окна" оперативно и в прозрачной форме предоставляются 154 услуги по социальной сфере. Также были отмечены международные успехи упомянутой концепции. Гости ознакомились с отделами обслуживания в Центре DOST и процессом оказания услуг. Для них были проведены презентации о концепции DOST и электронных услугах в социальной сфере.

На встрече, проведенной в Агентстве DOST, состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве между двумя странами в сфере труда и социальной защиты.

Делегация также посетила Центр инклюзивного развития и творчества DOST. Министр С.Бабаев акцентировал внимание на шагах, предпринятых в стране для поддержки социальной реабилитации и интеграции в общество лиц с инвалидностью.

Было отмечено, что Центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в 2021 году с участием президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой, служит поддержке развития творческого потенциала лиц с инвалидностью, членов семей шехидов и других лиц из уязвимых групп.

Было также подчеркнуто, в этом Центре, созданном по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, проводятся тренинги для бенефициаров, совершенствуются их навыки по таким направлениям, как танцы, изобразительное искусство, гончарное дело, музыка, портняжное дело, ковроткачество, вязание, художественная резьба, кулинария, сценическое исполнение и другие.

Гости были проинформированы, что здесь также оказываются услуги социально-педагогической и психологической поддержки бенефициарам. Делегация наблюдала за процессом обучения в Центре, ознакомилась с творческими образцами бенефициаров. Также была представлена концертная программа в исполнении бенефициаров Центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiyalı nazirlər 1 saylı DOST Mərkəzi və DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi ilə tanış olublar

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