Али Асадов обсудил с министром культуры Сербии перспективы сотрудничества в ряде сфер

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром культуры Сербии, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя странами Николой Селаковичем.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром культуры Сербии, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя странами Николой Селаковичем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-сербских отношений дружбы и стратегического партнерства в различных областях.

Участники встречи также подчеркнули значимость проведенного сегодня в Баку 8-го заседания межправкомиссии, обсудили перспективы увеличения товарооборота и взаимных инвестиций, развития сотрудничества в сферах транспорта, возобновляемой энергетики, гуманитарной и других областях.