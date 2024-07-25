О нас

Али Асадов обсудил с министром культуры Сербии перспективы сотрудничества в ряде сфер

Али Асадов обсудил с министром культуры Сербии перспективы сотрудничества в ряде сфер Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром культуры Сербии, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя странами Николой Селаковичем.
Внутренняя политика
25 июля 2024 г. 19:56
Али Асадов обсудил с министром культуры Сербии перспективы сотрудничества в ряде сфер

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром культуры Сербии, сопредседателем межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя странами Николой Селаковичем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-сербских отношений дружбы и стратегического партнерства в различных областях.

Участники встречи также подчеркнули значимость проведенного сегодня в Баку 8-го заседания межправкомиссии, обсудили перспективы увеличения товарооборота и взаимных инвестиций, развития сотрудничества в сферах транспорта, возобновляемой энергетики, гуманитарной и других областях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov Serbiyanın mədəniyyət naziri ilə görüşüb

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi