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    Рожденный в Азербайджане армянин приехал в Баку

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ При содействии Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Баку посетил член Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, уроженец Азербайджана, ныне проживающий в Москве, Багирян Эдуард Апкарович.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.

    Дополнительная информация о пребывании и встречах Багирян Э.А. в Баку будет передана по мере ее поступления.

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