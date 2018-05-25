Рожденный в Азербайджане армянин приехал в Баку

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ При содействии Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном Баку посетил член Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном, уроженец Азербайджана, ныне проживающий в Москве, Багирян Эдуард Апкарович.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном.

Дополнительная информация о пребывании и встречах Багирян Э.А. в Баку будет передана по мере ее поступления.