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Ровшан Рзаев: Ведется подготовка к очередному переселению в Лачын

Ровшан Рзаев: Ведется подготовка к очередному переселению в Лачын "Поручения в связи с переселением в Сус и Забух предполагается выполнить в августе".
Внутренняя политика
2 июня 2023 г. 11:47
Ровшан Рзаев: Ведется подготовка к очередному переселению в Лачын

"Поручения в связи с переселением в Сус и Забух предполагается выполнить в августе".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал журналистам.

По его словам, средства, выделяемые согласно договору между Всемирным банком и Госкомитетом, будут потрачены только на проекты в связи с занятостью вынужденных переселенцев: "Госкомитет использует все возможности, чтобы вынужденным переселенцам была оказана действенная помощь".

Р.Рзаев отметил, что в настоящее время ведется подготовка к очередному переселению в Лачын: "Поручение президента будет немедленно выполнено".

Р.Рзаев подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев строятся дома, закладываются села и районы: "С большим удовлетворением могу сказать, что большой процент жителей добровольно хочет переехать в родные районы, села. Госкомитет готов сделать все возможное для выполнения поручений в рамках I госпрограммы".

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev: “Laçına növbəti köçlə bağlı hazırlıq işləri gedir”

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