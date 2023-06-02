Ровшан Рзаев: Ведется подготовка к очередному переселению в Лачын

"Поручения в связи с переселением в Сус и Забух предполагается выполнить в августе".

"Поручения в связи с переселением в Сус и Забух предполагается выполнить в августе".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал журналистам.

По его словам, средства, выделяемые согласно договору между Всемирным банком и Госкомитетом, будут потрачены только на проекты в связи с занятостью вынужденных переселенцев: "Госкомитет использует все возможности, чтобы вынужденным переселенцам была оказана действенная помощь".

Р.Рзаев отметил, что в настоящее время ведется подготовка к очередному переселению в Лачын: "Поручение президента будет немедленно выполнено".

Р.Рзаев подчеркнул, что по поручению президента Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев строятся дома, закладываются села и районы: "С большим удовлетворением могу сказать, что большой процент жителей добровольно хочет переехать в родные районы, села. Госкомитет готов сделать все возможное для выполнения поручений в рамках I госпрограммы".