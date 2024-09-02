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Российский сенатор: Выборы в парламент Азербайджана завершили процесс легитимизации восстановления суверенитета страны 

Российский сенатор: Выборы в парламент Азербайджана завершили процесс легитимизации восстановления суверенитета страны  Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 1 сентября, завершают процесс правовой легитимации восстановления суверенитета страны.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 10:23
Российский сенатор: Выборы в парламент Азербайджана завершили процесс легитимизации восстановления суверенитета страны 

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 1 сентября, завершают процесс правовой легитимации восстановления суверенитета страны.

Как передает Report, об этом сказал руководитель наблюдательной миссии Совета Федерации РФ - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов.

"Хотим поздравить азербайджанский народ с очередным блестящим проведением выборов в высший законодательный орган. На мой взгляд, после выборов президента Азербайджана [состоялись в феврале 2024 года], выборы в парламент завершают процесс правовой легитимизации восстановления суверенитета страны", - сказал он.

Умаханов подчеркнул, что для России очень важно, чтобы вокруг нее были процветающие, суверенные и сильные государства. "Именно таким мы и воспринимаем Азербайджан", - добавил он.

Российский сенатор отметил, что документы, которые были подписаны во время недавнего визита президента РФ в Азербайджан, дадут толчок развитию связей между Баку и Москвой.

Он заметил, что, будучи представителем от Дагестана в Совфеде, знает многих кандидатов в депутаты парламента Азербайджана. "Эти люди - лидеры общественного мнения, я хочу им пожелать удачи. Дагестан и Азербайджан связывают вековые традиции. Я желаю, прежде всего, удачи и процветания народу Азербайджана", - сказал Умаханов.

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Версия на английском языке Russian senator hails Azerbaijan's flawless parliamentary elections

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