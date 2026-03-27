Роман Попов: Гумпомощь в Иран доставлена благодаря слаженной работе азербайджанских служб

В посольстве России в Баку подчеркнули высокий уровень межведомственного взаимодействия с азербайджанскими властями, благодаря чему гуманитарная помощь из РФ была оперативно доставлена в Иран через территорию Азербайджана.

Как сообщает южное бюро Report, об этом азербайджанским журналистам заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Азербайджане Роман Попов.

Попов выразил благодарность Кабинету министров Азербайджана, Министерству иностранных дел, Государственной таможенной службе, Государственному пограничному комитету и Службе агентства транспорта.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность властям Азербайджанской Республики за оказанное содействие. Сегодня были доставлены вторая и третья партии гуманитарных грузов: 300 тонн медикаментов, транспортированных через территорию Российской Федерации железнодорожным сообщением, а также 150 тонн продуктов питания, переданных правительством Республики Дагестан Российской Федерации. Первая партия была доставлена 12 марта, после чего МЧС доставило около 29 тонн медикаментов. В этой связи хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия. Еще раз выражаю признательность властям Азербайджана и всем исполнителям за то, что все действия были проведены оперативно и груз пересек границу без препятствий. Работы служб организованы четко и слаженно", - сказал он.