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    ​Роберт Секута: Правительство Азербайджана сотрудничает с США в борьбе с торговлей людьми

    Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия в борьбе с торговлей людьми

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана сотрудничает с США в борьбе с торговлей людьми".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

    По его словам, до сих пор встречаются факты эксплуатации людей как рабов: "Аналогичные случаи встречаются во всех странах. Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия в борьбе с торговлей людьми. Данный вопрос также отразился в законодательстве Азербайджана и в стране был осуществлен ряд мероприятий в области борьбы с торговлей людьми".  

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