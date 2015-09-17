​Роберт Секута: Правительство Азербайджана сотрудничает с США в борьбе с торговлей людьми

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана сотрудничает с США в борьбе с торговлей людьми".

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, до сих пор встречаются факты эксплуатации людей как рабов: "Аналогичные случаи встречаются во всех странах. Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия в борьбе с торговлей людьми. Данный вопрос также отразился в законодательстве Азербайджана и в стране был осуществлен ряд мероприятий в области борьбы с торговлей людьми".