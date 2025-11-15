Ректор Академии юстиции: Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно
Внутренняя политика
- 15 ноября, 2025
- 12:35
Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно.
Как сообщает Report, данное мнение выразил ректор Академии юстиции Шахин Алиев на международной научной конференции "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".
По его словам, каждый имеет право вернуться на свою родину:
"Сегодня наши земли освобождены от оккупации, суверенитет страны восстановлен. Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно в соответствии с нормами международного права".
