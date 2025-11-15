İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Ədliyyə Akademiyasının rektoru: Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışı tam mümkündür

    Daxili siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 12:06
    Ədliyyə Akademiyasının rektoru: Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışı tam mümkündür
    Şahin Əliyev

    Qərbi azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışı tam mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Akademiyasının rektoru Şahin Əliyev "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr edilmiş "Beynəlxalq sülh və əməkdaşlıq şəraitində qayıdış hüququ" adlı beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, hər kəsin öz yurduna qayıtmaq hüququ var və bu, qəbul edilmiş aksiomadır:

    "Bu gün torpaqlarımız işğaldan azad edilib, suverenliyimiz bərpa olunub. Qərbi azərbaycanlıların da Ermənistana qayıdışı beynəlxalq hüquqa, aktlara əsasən tam mümkündür".

    Ректор Академии юстиции: Возвращение западных азербайджанцев в Армению вполне возможно

