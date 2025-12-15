СГБ: Разоблачены преступные деяния экс-главы Исполнительной власти Балакенского района

В ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой Государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Вахид оглу Рзаев используя свое служебное положение за время работы на этом посту, присвоил значительное количество чужого имущества, доверенного ему, и совершил многочисленные коррупционные преступления.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Согласно информации, было установлено, что Ислам Рзаев находясь на посту главы Исполнительной власти Балакенского района, злоупотребляя должностными полномочиями, присваивал финансовые средства, выделенные из государственного бюджета безработным и малоимущим, на благоустройство и ремонтно-строительные работы на территории района, не организовывал расходование таких средств по назначению, а также получал взятки от чиновников и деловых людей.

Ислам Рзаев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным Главным следственным управлением СГБ по данному факту, и привлечен к ответственности по статьям 179.3.2 (хищение в особо крупном размере) и 311.3.2 (повторное взяточничество) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.