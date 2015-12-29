Распоряжение о помиловании было исполнено в женской колонии № 4

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, было исполнено в женской колонии № 4 пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, из данного учреждения были освобождены 3 человека, одна из которых гражданка Азербайджана, другая - гражданка Узбекистана, третья - гражданка Камбоджи.

Отметим, что подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", коснулось 210 человек.