Расим Мусабеков награжден орденом "Шараф"
Внутренняя политика
- 30 декабря, 2025
- 16:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Расима Мусабекова орденом "Шараф".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Р.Мусабеков награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Мусабекову 1 января исполнится 75 лет.
Расим Мусабеков в настоящее время является депутатом Милли Меджлиса.
