    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:15
    Rasim Musabəyov Şərəf ordeni ilə təltif edilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rasim Nəsrəddin oğlu Musabəyovun "Şərəf" ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, R.Musabəyov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilib.

    İlham Əliyev "Şərəf" ordeni Rasim Musabəyov
    Расим Мусабеков награжден орденом "Шараф"

