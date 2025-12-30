Rasim Musabəyov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 30 dekabr, 2025
- 16:15
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rasim Nəsrəddin oğlu Musabəyovun "Şərəf" ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, R.Musabəyov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilib.
