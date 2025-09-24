Рамин Мамедов: В Азербайджане растет интерес к теологическому образованию

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился со студентами, поступившими в подведомственные учреждения - Азербайджанский институт теологии (АИТ) и Бакинский теологический колледж (БТК).

Как сообщает "Report", ректор АИТ Агиль Ширинов предоставил информацию об условиях, созданных для студентов в высшем учебном заведении. Он сообщил, что результаты вступительных экзаменов этого года свидетельствуют о росте интереса к институту среди молодежи: "Абитуриент, набравший 618 баллов на экзаменах, выбрал именно Азербайджанский институт теологии и поступил на специальность "Исламоведение".

Мамедов отметил, что условия, созданные для студентов как Азербайджанского института теологии, так и Бакинского теологического колледжа, являются ярким примером внимания и заботы о религиозной сфере под руководством президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул особую важность утвержденных государственных программ, подписанных указов и распоряжений для воспитания молодежи в духе патриотизма, национально-нравственных ценностей, получения высокого образования и обеспечения интеллектуального развития.

Председатель комитета выразил надежду, что учащиеся будут всегда стремиться к сохранению государственно-религиозных отношений, а также к поддержанию наших национально-нравственных ценностей и традиций толерантности.

Исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Вюсал Гёюшов в своем выступлении отметил, что одним из основных направлений деятельности Фонда является укрепление социальной защиты учащихся и поддержка талантливых лиц в продолжении их образования. Он подчеркнул тесное сотрудничество Фонда с АИТ в этом направлении.

Директор Бакинского теологического колледжа Мехман Исмаилов предоставил информацию о приеме студентов на 2025/2026 учебный год. Он отметил, что план приема выполнен на 100 процентов, и подчеркнул заинтересованность в воспитании молодежи как профессиональных кадров в религиозной сфере.

Отметим, что на 2025/2026 учебный год в Азербайджанский институт теологии зачислены 42 студента по специальности "Исламоведение" и 36 - по специальности "Религиоведение".

В Бакинский теологический колледж на специальность "Религиозно-духовная служба" принято 15 студентов на базе общего 9-летнего образования и 15 студентов на базе полного 11-летнего среднего образования