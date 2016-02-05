Рамиль Усубов: Следует объединить усилия против угроз глобального характера

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов принял посла Афганистана в Азербайджане Мохаммада Таги Халила.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Министр подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Афганистаном опираются на древнюю историю и традиции, основываются на политическую волю глав двух государств, в результате чего наблюдается развитие и процветание во всех областях. Он отметил, что визит президента Афганистана в конце прошлого года послужил расширению сотрудничества между двумя странами.

Далее Рамиль Усубов проинформировал посла о функциональных обязанностях и направлениях деятельности руководимой им структуры, существующей криминогенной ситуации, а также напряженной ситуации, царящей с первых лет независимости страны, оккупации земель в результате агрессии Армении, о вынужденном выселении около 1 млн. людей из своих родных земель.

Касаясь проблем, министр отметил, что терроризм является большой бедой для афганского народа. Он подчеркнул, что борьба с международным терроризмом - одним из основных видов транснациональной организованной преступности, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и незаконной миграцией постоянно находится в центре внимания и заявил, что следует объединить усилия против угроз глобального характера.

Посол Мохаммад Таги Халил выразил удовлетворение высоким уровнем стабильности, безопасности и темпом развития в нашей стране, и сказал, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений во всех областях.