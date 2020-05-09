Рамиль Усубов об обеспечении безопасности в Азербайджане

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"Уважаемый президент Ильхам Алиев снискал себе непререкаемый авторитет во всем мире. Ныне Азербайджан в лице главы нашего государства - мощная страна, играющая ключевую роль в определении энергетической карты мира и новых транспортно-логистических критериев. Наша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности, успешно ведет диалог цивилизаций. Глобальное лидерство президента Ильхама Алиева, проводящего независимую политику, укрепляет растущий авторитет Азербайджана в мире. Все наши исторические достижения и успехи воплощены в одной фразе - сильный, могучий Азербайджан. Основы этого успеха были заложены Гейдаром Алиевым, а ныне продолжаются президентом Ильхамом Алиевым".

Как сообщает Report, об этом говорится в интервью газете "Азербайджан" секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова.

По словам Р.Усубова, нынешний уровень научно-технического прогресса, наряду с положительными аспектами, расширяет потенциальные угрозы для национальной безопасности, диктуя необходимость построения системы безопасности нашей страны в соответствии с вызовами XXI века, и требует гибкого подхода: "С уверенностью можно сказать о том, что многовекторная система безопасности, выстроенная президентом Ильхамом Алиевым, способна предотвратить угрозы в адрес Азербайджана. Сформирована фундаментальная нормативная база, материально-техническое обеспечение отвечает самым высоким стандартам, создан серьезный кадровый потенциал. Как справедливо отметил уважаемый господин президент, Азербайджан вносит свою лепту в обеспечение мира и безопасности во всем мире, прославившись стабильностью и порядком. Наша страна активно борется с терроризмом в составе миротворческих миссий НАТО".