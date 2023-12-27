Раимкулова: Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира

Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира.

Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира.

Как передает Report, об этом сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на приеме по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Баку.

А.Раимкулова поблагодарила президента Азербайджана за инициативу создания фонда и поздравила азербайджанский народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

"Также хотелось бы поздравить весь тюркский мир с такими знаменательными датами, как 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также 100-летие со дня основания Турецкой Республики. И, конечно же, я хочу еще раз поздравить азербайджанский народ с великой победой в Отечественной войне. Карабах - это Азербайджан! Победа Азербайджана - это победа всего тюркского мира", - сказала Раимкулова.