Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"
Внутренняя политика
- 29 сентября, 2025
- 13:03
Рафиг Муса оглу Мамедгасанов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Он награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
