Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"

    Внутренняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 13:03
    Рафиг Муса оглу Мамедгасанов награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Он награжден за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

