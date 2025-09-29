İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 13:00
    Rafiq Məmmədhəsənov Əmək ordeni ilə təltif edilib

    Rafiq Musa oğlu Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    O, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıb.

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari büdcəyə qaytarılacaq

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti