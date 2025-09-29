Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 29 sentyabr, 2025
- 13:00
Rafiq Musa oğlu Məmmədhəsənov 2-ci dərəcəli "Əmək" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
O, Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə mükafatlandırılıb.
