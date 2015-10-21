​Работники Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана удостоены почетных званий - СПИСОК

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении почетных званий работникам Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в социально-общественной и культурной жизни Азербайджанской Республики следующие лица награждаются почетными званиями Азербайджанской Республики:

"Заслуженный врач"

Агарзаева Рима Мехди гызы

Алиев Ханлар Аскер оглу

"Заслуженный учитель"

Ахмедов Натиг Ахмед оглу

Гусейнов Сабух Шулан оглу

Гарашев Гусейн Тапдыг оглу

"Заслуженный журналист"

Дадашев Агиль Исах оглу

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Алиев Расим Гамид оглу

Ибрагимов Джейхун Алигулу оглу

"Заслуженный работник культуры"

Алхасов Джаваншир Агасалим оглу

Эйвазов Вагиф Илич оглу

Алиев Алверди Керамет оглу

Мехтиев Абульфаз Балахан оглу

Мамедов Акиф Муса оглу

Мамедов Рахман Назим оглу

Мурадов Джахангир Алисахиб оглу

Рзаев Имран Садулла оглу

Ширалиев Махир Керим оглу

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева за заслуги в развитии профсоюзов в Азербайджане награждаются:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Аллахвердиев Самед Ойсар оглу

Багиров Фазаил Агаммед оглу

Алиев Джахангир Керим оглу

Алиев Ильяс Алхас оглу

Гулиев Тофиг Рахман оглу

Нагиев Гумбат Гасан оглу

Османов Хикмет Салех оглу

Юсифов Бекир Аслан оглу

медалью "Терегги"

Аббасова Лейла Рустам гызы

Агасиев Абиль Риза Гулу оглу

Агаев Ислам Аслан оглу

Алыев Эльхан Азад оглу

Алыев Иса Гусейн оглу

Аллахвердова Саадат Юсиф гызы

Бабаев Назим Агасалим оглу

Бабаева Рахиля Худаверди гызы

Багиров Ариф Джавад оглу

Багирова Бейимханым Паша гызы

Байрамов Фазиль Гурбан оглу

Джабарова Эльмира Бахлул гызы

Джабиев Гасанага Мурсал оглу

Джафаров Гасан Шахгусейн оглу

Джафарова Асуда Гасан гызы

Джафарзаде Мирза Хакимали оглу

Чирагмугани Рахман Мехтигулу оглу

Дадашева Фергана Салам гызы

Дадашева Рена Джафар гызы

Эфендиева Халима Сейфулла гызы

Ахмедов Ширмамед Гюльмамед оглу

Алекберов Абузар Ибрагим оглу

Алиев Этибар Али оглу

Алиев Энвер Аскер оглу

Алиев Фахраддин Мухаммед оглу

Алиев Надир Лятиф оглу

Алиев Тахмасиф Гачай оглу

Алиева Эсмира Фрунзе гызы

Асадов Сахавет Аскер оглу

Аскерова Фатма Агагюль гызы

Азимов Тельман Гезель оглу

Фарманов Джавид Алигейдар оглу

Гумбатов Али Имран оглу

Гусейнов Айдын Чингиз оглу

Гусейнов Али Энвер оглу

Гусейнов Ильгар Беюкага оглу

Гусейнов Октай Хасрат оглу

Гусейнов Теймур Савалан оглу

Гусейнова Севда Мюфти гызы

Гусейнова Севиндж Юсиф гызы

Халыгов Гашим Халыг оглу

Ибадова Тамилла Бахрам гызы

Ильдаров Рафиг Али Багир оглу

Исмайлов Джалал Бахтияр оглу

Исмайлов Исмаил Байрам оглу

Исмайлов Мехман Гейдар оглу

Кязимов Идаят Азим оглу

Гафаров Акпер Ильдрым оглу

Гасымов Тарлан Кямиль оглу

Гасымова Эльза Аллахвердиевна

Гарибов Галиб Аташ оглу

Лятифов Мазахир Шамиль оглу

Мехбалиева Шахла Мирза гызы

Мехрабов Мюрвет Алы оглу

Магеррамов Этибар Рамазан оглу

Меликов Рафаил Фейруз оглу

Меликова Турадж Бекир гызы

Мамедов Фармаил Расул оглу

Мамедов Вюсал Рамиз оглу

Мамедова Мехсети Рафиг гызы

Мамедова Рена Бедир гызы

Марданов Ариф Фарман оглу

Мюфид-заде Рофат Гамид оглу

Насибов Хайям Давуд оглу

Насиров Тофиг Ага оглу

Оруджев Нуреддин Мохъяддин оглу

Оруджева Зохра Ханахмед гызы

Омаров Вагиф Хыдыр оглу

Рагимов Самандар Гаджибаба оглу

Рустамов Эмиль Али оглу

Рустамов Шахмардан Шахралы оглу

Садраддинов Рамиз Ниязи оглу

Сафарова Светлана Абдулхейир гызы

Салимова Адиля Ислам гызы

Саттарова Джамиля Мамедага гызы

Султанов Эльдар Мамед оглу

Шамилова Азиза Агали гызы

Ширинов Алимирза Исрафил оглу

Теймурлу Кязим Вели оглу

Юсифова Назакет Аждар гызы

Закиров Эльхан Исбендияр оглу

Заманов Заман Магеррам оглу

Зейналов Низами Гусейн оглу.



