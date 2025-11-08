Пятилетняя девочка: Я горжусь армией Азербайджана
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 12:31
Сегодня, наряду со взрослыми, на бакинскую площадь Азадлыг приходят и дети, чтобы посмотреть военный парад в честь 5-летия победы во Второй Карабахской войне.
Пятилетняя Ругайа Аббасзаде поделилась своими впечатлениями с корреспондентом Report.
Она сказала, что с большим интересом пришла наблюдать за парадом.
"Я надела новую одежду и пришла смотреть парад вместе с мамой. Я очень рада," - с неподдельным воодушевлением рассказала девочка.
Несмотря на свой юный возраст, маленькая Ругайа уже прониклась патриотическими чувствами, заявив, что гордится армией Азербайджана.
