Пятилетняя девочка: Я горжусь армией Азербайджана

Сегодня, наряду со взрослыми, на бакинскую площадь Азадлыг приходят и дети, чтобы посмотреть военный парад в честь 5-летия победы во Второй Карабахской войне.

Пятилетняя Ругайа Аббасзаде поделилась своими впечатлениями с корреспондентом Report.

Она сказала, что с большим интересом пришла наблюдать за парадом.

"Я надела новую одежду и пришла смотреть парад вместе с мамой. Я очень рада," - с неподдельным воодушевлением рассказала девочка.

Несмотря на свой юный возраст, маленькая Ругайа уже прониклась патриотическими чувствами, заявив, что гордится армией Азербайджана.