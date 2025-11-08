Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Пятилетняя девочка: Я горжусь армией Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:31
    Пятилетняя девочка: Я горжусь армией Азербайджана

    Сегодня, наряду со взрослыми, на бакинскую площадь Азадлыг приходят и дети, чтобы посмотреть военный парад в честь 5-летия победы во Второй Карабахской войне.

    Пятилетняя Ругайа Аббасзаде поделилась своими впечатлениями с корреспондентом Report.

    Она сказала, что с большим интересом пришла наблюдать за парадом.

    "Я надела новую одежду и пришла смотреть парад вместе с мамой. Я очень рада," - с неподдельным воодушевлением рассказала девочка.

    Несмотря на свой юный возраст, маленькая Ругайа уже прониклась патриотическими чувствами, заявив, что гордится армией Азербайджана.

    Военный парад Путь к Победе
    Beş yaşlı uşaq: Təzə paltarlarımı geyinib parada baxmağa gəlmişəm

