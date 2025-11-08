İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Beş yaşlı uşaq: Təzə paltarlarımı geyinib parada baxmağa gəlmişəm

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:09
    Beş yaşlı uşaq: Təzə paltarlarımı geyinib parada baxmağa gəlmişəm

    Bu gün Zəfərin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Bakıda keçiriləcək hərbi paradı izləmək üçün böyüklərlə yanaşı, uşaqlar da Azadlıq meydanına tərəf axın edirlər. Onlardan biri də beş yaşlı Rüqəyya Abbaszadədir.

    "Report" paradla bağlı azyaşlı Rüqəyyanın fikirlərini öyrənib.

    O deyib ki, həvəslə parada baxmağa gəlib: "Təzə paltarlarımı geyindim, anamla paradı izləməyə gəldim. Çox sevincliyəm".

    "Ordumuzla fəxr edirsənmi?" sualına azyaşlı Rüqəyya "bəli" cavabını verib.

