    Путь к Победе: Первый брифинг Хикмета Гаджиева о военных действиях - "Это Отечественная война!"

    Внутренняя политика
    27 сентября, 2025
    08:49
    Путь к Победе: Первый брифинг Хикмета Гаджиева о военных действиях - Это Отечественная война!

    В ответ на масштабные провокации Армении 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию.

    Как сообщает Report, с самого начала операции общественность была проинформирована, а Министерство обороны и другие профильные ведомства доводили ход операции до граждан посредством брифингов.

    Особенно запомнились первые брифинги, проведённые помощником президента, руководителем отдела внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Джейхун Байрамов на пути к Победе.

    Мы вновь представляем эти исторические кадры в их пятую годовщину:

    Видео
    Zəfərə aparan yol: "Bu, Vətən müharibəsidir!" - Hikmət Hacıyevin hərbi əməliyyatlarla bağlı ilk brifinqi

