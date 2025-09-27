В ответ на масштабные провокации Армении 27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию.

Как сообщает Report, с самого начала операции общественность была проинформирована, а Министерство обороны и другие профильные ведомства доводили ход операции до граждан посредством брифингов.

Особенно запомнились первые брифинги, проведённые помощником президента, руководителем отдела внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и министром иностранных дел Джейхун Байрамов на пути к Победе.

Мы вновь представляем эти исторические кадры в их пятую годовщину:

Путь к Победе: Первый брифинг Хикмета Гаджиева о военных действиях - "Это Отечественная война!"