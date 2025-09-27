İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 08:49
    2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatına başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, əməliyyatların başladığı ilk andan etibarən ictimaiyyət məlumatlandırılıb, Müdafiə Nazirliyi və əlaqəli digər qurumlar keçirdikləri brifinqlərlə əməliyyatların gedişini vətəndaşlarla bölüşüb.

    Xüsusilə Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilk dəfə Vətən müharibəsinin başladığını elan edib: "Bu, Vətən müharibəsidir!"

    H. Hacıyevin və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Zəfərə aparan yolda keçirdikləri ilk brifinqlər yadaşlarda qalıb.

    Həmin tarixi anları beşinci ildönümündə yenidən təqdim edirik:

    Путь к Победе: Первый брифинг Хикмета Гаджиева о военных действиях - "Это Отечественная война!"

    Zəfərə aparan yol: "Bu, Vətən müharibəsidir!" - Hikmət Hacıyevin hərbi əməliyyatlarla bağlı ilk brifinqi

