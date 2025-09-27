Zəfərə aparan yol: "Bu, Vətən müharibəsidir!" - Hikmət Hacıyevin hərbi əməliyyatlarla bağlı ilk brifinqi
- 27 sentyabr, 2025
- 08:49
2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi genişmiqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatına başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, əməliyyatların başladığı ilk andan etibarən ictimaiyyət məlumatlandırılıb, Müdafiə Nazirliyi və əlaqəli digər qurumlar keçirdikləri brifinqlərlə əməliyyatların gedişini vətəndaşlarla bölüşüb.
Xüsusilə Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilk dəfə Vətən müharibəsinin başladığını elan edib: "Bu, Vətən müharibəsidir!"
H. Hacıyevin və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Zəfərə aparan yolda keçirdikləri ilk brifinqlər yadaşlarda qalıb.
Həmin tarixi anları beşinci ildönümündə yenidən təqdim edirik: