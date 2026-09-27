Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 17:54
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий

    В рамках просветительских мероприятий, направленных на знакомство молодежи с сутью и значением Дня памяти, при организации и поддержке Молодежной организации "Великое возвращение" состоялась серия мероприятий.

    Как передает Report, с 10 по 14 сентября прошел "Летний лагерь Харыбюльбюль для детей шехидов и ветеранов", организованный для содержательного проведения досуга детей шехидов и ветеранов, их социальной интеграции и создания возможностей для новых знакомств.

    Лагерь был проведен при поддержке Министерства молодежи и спорта и Молодежного фонда, а также при совместной организации Общественного объединения "Зяфар" по поддержке семей шехидов и Молодежной организации "Великое возвращение". Для участников подготовили различные образовательные, спортивные и развлекательные программы.

    В рамках мероприятий ко Дню памяти члены правления Молодежной организации "Великое возвращение", волонтеры "Возвращения" и активная молодежь посетили памятник Победы. Участники почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Кроме того, в рамках проекта "Знай своего героя", посвященного Дню памяти, в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики и Баку состоялись встречи с участниками Отечественной войны и ветеранами. Молодежь смогла узнать из первых уст об их боевом пути, пережитых событиях и проявленной в годы войны самоотверженности, а также больше узнать о героических страницах истории страны.

    Завершила серию мероприятий панельная дискуссия на тему "Прошлое и будущее освобожденных территорий". Дискуссия была организована Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке Молодежной организации "Великий возврат". В ходе встречи обсуждались историческое и общественное значение Дня памяти, а также перспективы дальнейшего развития освобожденных территорий.

    Проведенная серия мероприятий была направлена на сохранение памяти о шехидах, знакомство молодого поколения с историей Отечественной войны и укрепление национальной памяти. Кроме того, мероприятия способствовали социальной интеграции детей шехидов и ветеранов и продвижению среди молодежи ценностей солидарности и патриотизма.

    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий
    Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий

    27 Сентября – День памяти
    Фото
    Anım Gününün mahiyyətinin gənclərə çatdırılması məqsədilə silsilə tədbirlər keçirilib
    Фото
    Series of events held to raise youth awareness of essence of Remembrance Day
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