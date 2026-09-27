Ко Дню памяти для молодежи провели серию просветительских мероприятий

В рамках просветительских мероприятий, направленных на знакомство молодежи с сутью и значением Дня памяти, при организации и поддержке Молодежной организации "Великое возвращение" состоялась серия мероприятий.

Как передает Report, с 10 по 14 сентября прошел "Летний лагерь Харыбюльбюль для детей шехидов и ветеранов", организованный для содержательного проведения досуга детей шехидов и ветеранов, их социальной интеграции и создания возможностей для новых знакомств.

Лагерь был проведен при поддержке Министерства молодежи и спорта и Молодежного фонда, а также при совместной организации Общественного объединения "Зяфар" по поддержке семей шехидов и Молодежной организации "Великое возвращение". Для участников подготовили различные образовательные, спортивные и развлекательные программы.

В рамках мероприятий ко Дню памяти члены правления Молодежной организации "Великое возвращение", волонтеры "Возвращения" и активная молодежь посетили памятник Победы. Участники почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Кроме того, в рамках проекта "Знай своего героя", посвященного Дню памяти, в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики и Баку состоялись встречи с участниками Отечественной войны и ветеранами. Молодежь смогла узнать из первых уст об их боевом пути, пережитых событиях и проявленной в годы войны самоотверженности, а также больше узнать о героических страницах истории страны.

Завершила серию мероприятий панельная дискуссия на тему "Прошлое и будущее освобожденных территорий". Дискуссия была организована Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) при поддержке Молодежной организации "Великий возврат". В ходе встречи обсуждались историческое и общественное значение Дня памяти, а также перспективы дальнейшего развития освобожденных территорий.

Проведенная серия мероприятий была направлена на сохранение памяти о шехидах, знакомство молодого поколения с историей Отечественной войны и укрепление национальной памяти. Кроме того, мероприятия способствовали социальной интеграции детей шехидов и ветеранов и продвижению среди молодежи ценностей солидарности и патриотизма.