    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

    Внутренняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 13:51
    Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

    Проведена эксгумация останков неизвестного пятилетнего ребенка, похороненного в Аллее шехидов.

    Об этом "Report" сообщил заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов.

    На надгробии ребенка написано "Пятилетняя девочка из Ходжалы".

    По его словам, эксгумация была проведена в мае текущего года в рамках мероприятий, проводимых Государственной комиссией и Генеральной прокуратурой Азербайджана:

    "Проводятся необходимые работы с целью идентификации останков. Общественность Азербайджана, в том числе средства массовой информации, будут проинформированы о результатах расследования".

    Аллея шехидов   могила   останки   идентификация   эксгумация   Эльдар Самедов  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan naməlum beş yaşlı uşağın meyit qalıqları ekshumasiya edilib

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей