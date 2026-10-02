Состоялся VIII съезд Партии "Ени Азербайджан", Ильхам Алиев выступил на мероприятии - ОБНОВЛЕНО-2

В Баку, в Центре Гейдара Алиева, состоялся VIII съезд Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью.

Речь президента Ильхама Алиева

- Уважаемые участники съезда!

Съезд Партии "Ени Азербайджан" является важным событием в общественно-политической жизни нашей страны. Могу сказать, что деятельность нашей партии, принятые решения и ее политический курс имеют огромное значение не только для нашей страны, но и для всего региона. Партия "Ени Азербайджан" является крупнейшей политической силой не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. Возникнув как оппозиционная партия, наша партия вот уже более 30 лет находится у власти. В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии.

Наш съезд проходит в новой общественно-политической и геополитической обстановке. Впервые съезд проводится после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Наш VII съезд также проходил в совершенно новых на тот момент условиях, ведь с момента нашей славной Победы прошло всего несколько месяцев, и весь мир говорил о ней. Азербайджан самостоятельно, в одиночку не только положил конец оккупации, но и сформировал новые реалии в регионе. С тех пор – со времени нашей Победы во Второй Карабахской войне – эти реалии признаны всем мировым сообществом. Однако это далось нелегко. За эти годы мы столкнулись с весьма серьезным сопротивлением. Мы столкнулись с полными лжи и клеветы кампаниями, направленными против Азербайджана. В некоторых странах всерьез обсуждался вопрос о введении против нас санкций. Однако наша решимость, непреклонная деятельность, политические шаги и, прежде всего, единая позиция азербайджанского народа сокрушили все эти злонамеренные замыслы. Вторая Карабахская война – это наша славная история. 8 Ноября навсегда останется нашим национальным праздником. Такое же значение имеет и 20 Сентября, поскольку именно 20 сентября 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму, положил конец оккупации, восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Эти две военные Победы имеют огромное значение не только для нашего народа и государства, но и для всего мира. Поскольку, в первую очередь, был создан новый прецедент, и мы добились этих побед на фоне сопротивления ведущих держав. Не секрет, что главная цель созданной в 1992 году Минской группы заключалась в замораживании конфликта, а не в содействии восстановлению территориальной целостности Азербайджана. С самого первого дня Второй Карабахской войны на протяжении 44 дней на нас оказывалось колоссальное давление, звучали угрозы – как открыто, так и за закрытыми дверями. Но никто не смог заставить нас свернуть с нашего пути.

Азербайджанский народ, сплотившись в единый кулак, требовал свои законные права, и власть Азербайджана выполнила эту славную миссию.

Азербайджан проложил путь к серьезным геополитическим изменениям. Те, кто в свое время говорил "Карабах – это Армения, и точка", теперь говорят "Карабах – это Азербайджан!". Говорят это вынужденно. Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана является не просто проявлением доброй воли и не может считаться таковым. Нельзя возлагать всю вину только на прежнее руководство Армении. Хотя прежние руководители Армении - все они являются военными преступниками и должны понести заслуженное наказание. Нынешние власти Армении выступали с территориальными претензиями к нам, пытались оскорбить азербайджанский народ, своими неуместными и бестактными заявлениями задевали достоинство азербайджанского народа. Мы никогда не должны этого забывать. Сегодня, когда некоторые зарубежные круги пытаются сделать из нынешнего руководства Армении "голубя мира", мы каждый раз напоминаем им именно эту историю. Напоминаем историю 2018–2020 годов, чтобы история не искажалась и ложные тезисы не подменяли собой реальную историю.

После нашей славной Победы наша деятельность была направлена на полное восстановление территориальной целостности страны. Мы не останавливались ни на день, ни единого дня не позволяли себе отдыха в выполнении этой славной миссии. В результате в период между Второй Карабахской войной и антитеррористической операцией мы действовали на нескольких фронтах. Как в политической плоскости – проведя очень серьезную международную информационную кампанию в международных организациях, чтобы противостоящие нам проармянские страны не смогли добиться своих грязных намерений, так и непосредственно на земле: мы в значительной степени улучшили свои стратегические позиции в Карабахском регионе, было проведено несколько успешных военных операций. Эти операции были очень краткосрочными, как и должно было быть: были предприняты необходимые шаги исключительно с целью обусловить события 20 Сентября и добиться желаемого с минимальными потерями. В том числе и процессы, происходившие на условной азербайджано-армянской границе, фактически создали основную базу для полного признания Арменией территориальной целостности Азербайджана. В результате этого в октябре 2022 года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана и тем самым, возможно, сама того не сознавая, признала, что находившиеся в то время в Карабахе армянские вооруженные формирования являются оккупационными силами. После этого еще больше укрепилась правовая база для взятия под полный контроль этого региона, нейтрализации и разоружения незаконных вооруженных формирований. Хотя эта база существовала всегда: весь мир признавал Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Однако все мы знаем, что на словах декларируется одно, а за закрытыми дверями делается совсем другое. Поэтому мы сталкивались с этим лицемерием на протяжении 30 лет, но этому лицемерию положил конец кулак азербайджанского солдата.

Точкой отсчета наших побед стал учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан". В то время смелые, прогрессивные представители нашего общества, люди, неравнодушные к судьбе Азербайджанского государства, сплотились вокруг Великого лидера Гейдара Алиева. Учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан", состоявшийся в Нахчыване в ноябре 1992 года, фактически проложил путь к нашим победам. Это был социальный заказ общества. Потому что к тому времени Азербайджан уже оказался в неуправляемом состоянии. После восстановления независимости, да и до этого, мы столкнулись с огромными потерями. Как территориальные потери, так и негативные процессы, происходившие в стране, фактически превращали Азербайджан в несостоявшееся государство. Сменявшие друг друга так называемые лидеры фактически находились в парализованном состоянии, не могли выполнять свои должностные обязанности, и таким образом наши земли начали подвергаться оккупации часть за частью. В первую очередь был полностью утерян контроль Азербайджана над бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью. Затем, в мае 1992 года, оккупации подверглись Шушинский и Лачинский районы, а спустя месяц к власти пришел тандем НФА-Мусават. То есть это - их прямое преступление. Для того чтобы прийти к власти, чтобы свергнуть тогдашнее руководство, они пошли на эту провокацию, фактически сдали землю Армении, после чего наши потери стали еще масштабнее.

Оккупация Кяльбаджара в апреле 1993 года фактически создала крупное географическое сообщение между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью. Таким образом из Армении перебрасывалось еще больше живой силы, оружия, боеприпасов и техники. Фактически поражение нашей страны в Первой Карабахской войне произошло именно тогда.

На самом деле, если посмотреть на период после Гейдара Алиева - я имею в виду 1980-е годы, - каждый отчетливо видит, что последующие руководители Азербайджана не смогли осознать свои должностные обязанности, проявили слабость, трусость и дезертирство. Достаточно сказать, что из четырех руководителей, возглавлявших Азербайджан после Гейдара Алиева как в советский период, так и в период независимости, трое бежали из Баку. Фактически они бросили на произвол судьбы страну и народ, находившиеся в состоянии войны и подвергшиеся армянской агрессии, и бежали из Баку: двое - в Москву, один - в Келеки. Четвертый же был освобожден от занимаемой должности советским руководством еще до начала армяно-азербайджанского конфликта, по всей видимости, поэтому и остался в Баку. Вот это - позорная страница истории. Полагаю, мы никогда не сможем стереть эту историю, мы это знаем, и молодое поколение должно знать, кто управлял Азербайджаном и с какими катастрофами столкнулся наш народ. Поэтому создание Партии "Ени Азербайджан", повторюсь, было требованием народа. Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа. Ведь народ прекрасно знал, что спустя неполные две недели после того, как Гейдар Алиев был отстранен от работы в Политбюро, советском руководстве, - в ноябре 1987 года армянские националисты подняли вопрос о присоединении Карабаха к Армении. Это предложение было поддержано советским руководством и палачом Горбачевым – виновником кровопролития в Баку. Фактически советское руководство тогда уже приняло свое решение. А предатели, сидевшие во власти в Азербайджане, и предательское руководство в целом были всего лишь инструментом в их руках. Представьте себе: если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, он никогда не допустил бы, чтобы азербайджанский народ столкнулся с такими бедами. Никогда не допустил бы проявления сепаратистских тенденций в Карабахе. Поэтому азербайджанский народ, прекрасно обо всем этом зная, связывал свой путь к спасению исключительно с Гейдаром Алиевым и, как и всегда, проявил мудрость. В октябре 1993 года Великий лидер был избран Президентом Азербайджанской Республики. Однако к тому времени мы уже понесли огромные потери: потеря земель, полнейший крах экономики. В стране, богатой нефтью и газом, возник дефицит газа и электроэнергии. Инфляция превышала 1000 процентов, казна была пуста. В то время, когда Армения оккупировала наши земли, тандем НФА-Мусават развязал еще и гражданскую войну, пролил братскую кровь. А затем они трусливо разбежались кто куда, попросту дезертировали. Вот в таких условиях азербайджанский народ доверил свою судьбу своему лидеру.

Последующий период также был крайне сложным и полным испытаний. Однако столь решительная, смелая и гениальная личность, как Гейдар Алиев, смогла противостоять всему этому, и его фактор сыграл определяющую роль в сохранении территориальной целостности Азербайджана и спасении страны от распада. Угрозы сепаратизма и распада, две попытки государственного переворота, экономические трудности - все это было реалиями того времени.

Наше население составляло 8 миллионов человек, из них 1 миллион - беженцы и вынужденные переселенцы, лишившиеся крова, жившие в палаточных городках. Это была гуманитарная катастрофа, и мы остались один на один с этой бедой. Никто нам не помогал - ни во время войны в 1990-х годах, ни после войны. Мы преодолели эти трудности в одиночку и сегодня крепко стоим на ногах. Именно воля азербайджанского народа, вера в Великого лидера и его политический курс стали причиной всех этих успешных шагов.

Поэтому истоком наших побед стал именно учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан" и последующий период. Да, Азербайджан в 1993-2003 годах фактически вышел из международной изоляции. Поскольку в то время, когда мы подвергались оккупации, против нас же вводились санкции. И именно в результате бездарной деятельности власти НФА-Мусават, в том числе во внешней политике. 907-я поправка была принята именно тогда и до сих пор полностью не отменена. Мы фактически преподносились миру как агрессор. Некомпетентная власть НФА-Мусават и пальцем не пошевелила, чтобы изменить это. То есть мы должны были выйти из международной изоляции, высказать свою позицию, доказать свою правоту. Сколько времени для этого потребовалось! В итоге мы добились этого. Международные организации одна за другой начали принимать решения и резолюции, отражающие позицию Азербайджана, то есть реальное положение – и Генеральная Ассамблея ООН, и Организация исламского сотрудничества, и ОБСЕ. И даже враждебно настроенный к нам сегодня Европейский парламент – вынужденно. То есть это был выход из международной изоляции. Чтобы выправить экономическое положение, требовались иностранные инвестиции, так как казна была пуста. Без инвестиций ни в одной стране никакое развитие невозможно. И этого добился Великий лидер.

В то время было только объявлено перемирие. Спустя несколько месяцев после этого был подписан "Контракт века" и начался приток крупных инвестиций. За весь этот период одновременно были заложены основы государственности. Была определена общая стратегия развития Азербайджана, которая и сегодня указывает нам путь. Политический курс Великого лидера остается неизменным.

Естественно, с годами тактические и даже стратегические цели в определенной степени меняются, но генеральная линия остается неизменной - независимость, государственность, экономическая независимость, сильный военный потенциал и возможности максимального использования собственных ресурсов. Полагаю, перечисленных мною факторов вполне достаточно, чтобы описать это в сжатой форме.

Эта политика проводилась с 2003 года по сей день, продолжается сегодня и будет продолжаться впредь. Не хотелось бы долго говорить об этом, все и так на виду. Сегодня Азербайджан - страна, заслуживающая большого уважения на международной арене. Многие известные эксперты и аналитики уже причисляют Азербайджан к категории средних держав. Для этого есть множество параметров. Мы полностью обеспечили экономическую независимость. Сегодня мы являемся весьма авторитетным членом международного сообщества, наша судьба – в наших собственных руках.

За эти годы мы добились решения любых задач, которые ставили перед собой. Прежде всего, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета. В 2003 году, когда я впервые был избран Президентом, я заявил, что это будет главной задачей. Мы ежедневно, ежечасно двигались к выполнению этой славной миссии, и добились желаемого. После наших славных побед мы также скрепили мир с Арменией на самой авторитетной площадке мира – в Белом доме.

Сегодня мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о стоящих перед нами задачах. Поскольку я периодически делаю заявления о предстоящей работе - как в интервью, так и в своих выступлениях. Считаю, что ситуация в мире меняется настолько быстро, что в этом и сегодня есть большая необходимость. В первую очередь, одна из главных задач - это наращивание нашей военной мощи. Может возникнуть вопрос: мы одержали славную Победу, Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Сегодня между Азербайджаном и Арменией нет конфликта, нет войны, на границах царит спокойствие. Мирный договор парафирован, уже есть контакты. Азербайджан даже начал торговлю с Арменией. Для чего это нужно? Ответ на это, на мой взгляд, предельно ясен. Это нужно всегда, каждой стране. Потому что наш народ столкнулся с этой трагедией. Наш народ столкнулся с неблагодарностью армян. Ведь старшее поколение, наверное, хорошо помнит их слащавые речи, тосты за наше здоровье, то, как они свободно говорили на азербайджанском языке и даже совершали намаз.

И что в итоге? Как только они увидели, что мы немного пошатнулись, увидели, что мы оступились, нанесли удар в спину. То есть это происходит не в первый раз в их истории. То же самое веком ранее они совершили и в другом месте. Поэтому мы никогда не должны забывать об этом, должны быть бдительными и всегда, каждый день быть в десять раз сильнее их. Так же, как это происходит сегодня. И завтра тоже будет именно так. Так что это первый фактор.

Второй фактор – процессы, происходящие в мире, увеличение количества и расширение масштабов войн. Пространства вокруг нас пылают, кипят. Войны не прекращаются, напротив, возникают новые очаги войн и конфликтов – и на севере, и на юге, и на Ближнем Востоке. То есть по всему периметру вокруг нас продолжаются войны и столкновения, и нет никаких международных механизмов для остановки этих войн – и, скорее всего, не будет. Потому что международное право полностью перестало работать. Число тех, кто придает ему значение, резко сокращается. Поэтому мы каждый день должны быть готовы ответить на любую военную провокацию. Мы должны обладать такой силой, - и мы добиваемся этого, - чтобы ни у кого даже в мыслях не возникло устроить какую-либо провокацию против Азербайджана. Так что это первостепенная задача, и неслучайно в обсуждаемом сегодня государственном бюджете, бюджете на следующий год, военные вопросы и вопросы безопасности вновь находятся на переднем плане, и на эти цели предусматривается около 9 миллиардов манатов. Естественно, у нас есть и другие потребности – прежде всего восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, улучшение социального положения людей. Мы делаем и это, все это предусмотрено в обсуждаемом бюджете. Однако если мы не сможем защитить себя, тогда любой другой наш проект окажется совершенно бессмысленным.

Меры безопасности. Да, сегодня азербайджанский народ живет в условиях безопасности, мира и спокойствия. В сегодняшнем мире это может считаться большим достоянием, так как если мы посмотрим сегодня на карту мира, то увидим, что есть очень мало народов и стран, живущих в таких же условиях стабильности, спокойствия и мира, как азербайджанский народ. Это наши реалии. Поэтому меры безопасности должны постоянно находиться на повестке дня. Внутри страны никаких рисков не существует – ни физических, ни идеологических, ни каких-либо других. Все риски формируются за пределами наших границ. По мере усиления Азербайджана, по мере того как страна проводит все более активную и открытую независимую политику, по мере того как на каждую выпущенную против нас стрелу мы отвечаем десятью, давление на нас будет только возрастать. Сегодня мы не оставляем без ответа ни один удар, направленный против нас. На один удар мы отвечаем, возможно, двумя, пятью, десятью ударами, чтобы каждый знал свое место, не вмешивался в наши дела, не совал свой нос в наш образ жизни и не указывал нам путь. Пусть каждый заботится о своем собственном народе и государстве. Сегодня азербайджанские реалии таковы, что мы стали примером для многих стран. Поэтому в отношении рисков - как физических, так и идеологических - принимаются и будут приниматься самые серьезные меры.

Идеологическая безопасность так же важна, как и физическая, поскольку идеологическая диверсия направлена внутрь страны. Мы защищаем наши границы, и это также является одной из задач. Мы добились охраны, защиты наших государственных границ с использованием современных технологий. Однако идеологические риски не знают границ, особенно в сегодняшнем мире - мире интернета, кибератак, искусственного интеллекта. Поэтому мы должны защитить себя от идеологических диверсий. Как? В первую очередь, конечно же, через образование. Чем более образованным, знающим и грамотным будет наш народ, тем меньше он будет поддаваться этой лжи, этим слухам, этим идеологическим диверсиям, полным яда. Во вторую очередь, через патриотизм. Уверен, что все мы, каждый патриотично настроенный азербайджанец, гражданин Азербайджана, гордится своим государством. Мы одержали Победу, не имеющую прецедентов в мире. Причем, повторюсь, - в одиночку.

Сегодня в разных местах идут войны. За каждым, как говорится, стоит "большой дядя". За некоторыми - даже несколько. Мы же - в одиночку. Все эти "большие дяди" были против нас. Сопредседатели той Минской группы были против нас. Сегодня они являются ведущими государствами мира - посмотрите, против кого мы вели войну. За Арменией стояли они и сегодня продолжают стоять - каждый в той форме, в которой считает нужным. Поэтому мы гордимся и нашей Победой, гордимся нашей смелостью, гордимся нашей волей, гордимся нашим народом, гордимся нашим государством. И это также является серьезной преградой на пути идеологических диверсий. Разумеется, наше идеологическое пространство должно быть свободно от чуждых элементов, чуждого влияния. Это одновременно является нашей внешнеполитической стратегией. Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство. В то время, когда нам требовалась помощь, нам никто не помог. Когда у нас был один миллион беженцев, нам никто не протянул руку помощи. Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги. В том числе все оружие закупали за деньги, причем по мировым ценам – до последнего патрона. Я говорю вам со всей ответственностью как Верховный главнокомандующий, как человек, руководивший всеми этими вопросами. Вы знаете, как Азербайджан вооружался с 2003 года по сей день, создав как местное производство, так и закупая за рубежом. Ни разу нам не сделали уступки ни на один манат, ни на один доллар. Порой нам даже продавали вооружение по цене, в несколько раз превышающей мировую. И мы вынужденно закрывали на это глаза. Поэтому это очень серьезный вопрос.

Наша идеологическая работа, в том числе проводимая партийным активом, должна быть поставлена так, чтобы азербайджанские реалии, проводимая в стране работа, очень позитивная атмосфера постоянно находились в центре общественных обсуждений. Сегодня в Азербайджане ведутся настолько масштабные созидательные работы, что я не знаю, в какой еще стране есть подобные масштабные процессы. Я имею в виду не только Карабах и Восточный Зангезур - хотя и там наблюдается беспрецедентное развитие, - а каждый регион. Поэтому пришло время для правильной организации идеологической работы, отказа от шаблонов и мероприятий формального характера. То есть идеологическая работа должна проводиться на новом, современном уровне. Наше преимущество заключается в том, что, в отличие от некоторых стран, нам не нужно создавать мифы. В некоторых странах отдельные руководители пытаются приписать себе некоторые достижения прошлого или же, искажая историю, раздуть свою роль - нам это не нужно. Нам нужно, чтобы правда доходила до каждого гражданина - в эпоху, когда существуют весьма разветвленные источники информации, в том числе на азербайджанском языке. На это тоже необходимо обратить внимание. Для чего в какой-то стране создается ресурс на азербайджанском языке? Чтобы помочь нам? Нет, чтобы устроить против нас провокацию. Чтобы ввести наш народ в заблуждение. Чтобы отравить умы молодежи. Вот для этого. Если вы видите, что где-то создан ресурс на азербайджанском языке, знайте, цель именно в этом. Чтобы найти эти факты, не нужно ходить далеко: прямо рядом с нами на азербайджанском языке день и ночь на нас сыплются провокации. Или же в западных странах – там тоже созданы азербайджаноязычные ресурсы. Для чего? Именно для того, чтобы подорвать это единство, подчинить Азербайджан себе, заставить нас свернуть с нашего независимого пути, а затем управлять нами. Вот в чем цель. Поэтому эта область столь же важна, как и физическая безопасность, и кто должен находиться в центре этой работы? Разумеется, члены Партии "Ени Азербайджан".

Как я уже сказал, наши внешнеполитические шаги получают широкое одобрение в мире. Наш авторитет растет. Мы присоединяемся ко многим новым форматам. Сегодня трудно найти вторую такую страну, как Азербайджан, выстраивающую столь многовекторные международные связи, поддерживающую контакты с очень многими странами, могу сказать, со всеми полюсами, и защищающую свои интересы. Возможно, они есть, но в любом случае это редкий опыт. Достаточно напомнить лишь события последнего месяца, чтобы каждый увидел: высокопоставленные представители враждующих друг с другом государств встречаются в Азербайджане в рамках международных мероприятий. В том числе в Азербайджане проводятся встречи и мероприятия для снижения определенных международных рисков. Почему выбирают Азербайджан? Потому что, во-первых, к нам есть доверие. Потому что знают: Азербайджан - надежный партнер. Во-вторых, сейчас многие страны примкнули к различным лагерям или же хотят к ним примкнуть. Мы же не присоединяемся ни к какому лагерю и не присоединимся, нам это не нужно. Для страны с не столь большой территорией и численностью населения быть независимым фактором и завоевать уважение в мировом масштабе, разумеется, непросто. Для этого есть множество причин, я не хотел бы подробно на этом останавливаться. Просто и после этого одна из задач такова: наша внешняя политика должна быть не оборонительной, а активной и преимущественно наступательной.

Разумеется, роль нашей страны в международных организациях также неоспорима. Сейчас все это хорошо помнят: мы на протяжении четырех лет возглавляли вторую по величине структуру после ООН, причем были избраны единогласным решением. В ноябре прошлого года произошло весьма знаменательное событие: Азербайджан был принят в качестве полноправного члена в Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Мы расположены не в Центральной Азии, мы находимся на Южном Кавказе. Но посмотрите, насколько Азербайджан близок этим странам, насколько важны серьезные политические, экономические, транспортные, энергетические и другие проекты, что произошло это событие, не имеющее прецедентов.

Могу привести другой пример: более 30 лет функционирует организация под названием D-8. В ней было 8 членов, там объединены крупнейшие страны мусульманского мира с точки зрения численности населения. За эти 30 лет в эту организацию не был принят ни один новый член. Только Азербайджан, как говорится, удостоился этой чести, и мы уже являемся членом D-8. У нас очень тесные связи с Организацией исламского сотрудничества. В следующем году в Азербайджане должен пройти саммит. Этот саммит не будет рядовым, поскольку сегодня, к сожалению, исламские страны воюют друг с другом. Это нас очень беспокоит, очень огорчает, этого никогда не должно было быть. Все прекрасно знают, какие огромные усилия мы прилагаем для укрепления исламской солидарности и играем здесь объединяющую роль. Условия для этого создают как наша история и сегодняшний день, так и наши политические шаги и возможности.

У нас имеются декларации и договоры о стратегическом партнерстве со многими странами-членами Европейского Союза. У Азербайджана есть такой формат с десятью странами-членами. Могу сказать, что за последнее время произошли два исторических события: мы установили отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с Соединенными Штатами Америки - Стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет. И это правда, что между этими странами, естественно, обсуждаются вопросы и есть определенная конкуренция. Определение правил этими странами на основе единого понимания может стать важнейшим фактором для всего мира. И вот с этими двумя супердержавами Азербайджан является стратегическим партнером. То есть наше население, наша территория не столь велики. Что это? Это - доверие к нам, отношение к нам, вера в наше слово. В мире уже нет никого, кто бы не знал, что наше слово имеет такую же ценность, как и наша подпись. Все сказанное мы выполняем. Мы никогда не играли в двойные игры. Мы никогда не проявляли двуличия, лицемерия по отношению к какой-либо стране. Хотя с подобным отношением мы сталкивались неоднократно и продолжаем сталкиваться и сегодня. Однако мы никогда не сможем стать такими, как они. Мы - люди, уважающие себя, мы живем с достоинством и достойно проводим свою политику. На нашем примере каждый может убедиться, что это возможно. В одиночку нанести поражение врагу, продиктовать врагу свои условия, принудить его к подписанию акта о капитуляции, несмотря на то, что он причинял тебе страдания в течение 30 лет, а затем остановиться в нужный момент, добиться мира, чтобы больше не проливалась кровь. Потому что нам не нужна вечная война, это был не наш выбор. Во Второй Карабахской войне мы остановились в нужный момент, и в сентябре 2023 года также остановились в нужный момент. Хотя были различные варианты. Однако именно дальновидность, стратегическое мышление и учет ключевых интересов нашего народа диктуют подобную политику.

В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третью Арку Победы воздвигли бы в центре Иревана.

Хотел бы сказать несколько слов в связи с социально-экономическими вопросами. Уже дано указание – в следующем году будут повышены минимальная заработная плата, пенсии и социальные пособия.

Мы регулярно проводим эту политику с тем, чтобы благосостояние азербайджанского народа улучшалось из года в год. Но, естественно, для этого нужно экономическое развитие. Правда, темпы роста валового внутреннего продукта измеряются не столь большими цифрами, однако наш общий экономический потенциал достаточно силен. В Азербайджане Международный инвестиционный форум проводился всего дважды - в сентябре этого и прошлого года. Общий объем инвестиционных контрактов, подписанных на обоих форумах, превышает 20 миллиардов долларов. То есть без инвестиций ни одна экономика не может развиваться. Одних только государственных инвестиций здесь будет недостаточно. Нам нужны инвестиции из-за рубежа - как в нефтегазовый, так и в ненефтегазовый сектор.

Поэтому это, фактически, доверие к экономике Азербайджана. Посмотрите, во Втором инвестиционном форуме, состоявшемся в конце сентября, приняли участие ведущие инвестиционные институты мира. Объем средств, находящихся под их управлением, превышает 30 триллионов долларов. То есть нетрудно представить, какого уровня люди – притом приехали руководители этих компаний и инвестиционных фондов – сотрудничают с Азербайджаном и хотят сотрудничать впредь.

Мы долгие годы шли по пути постепенного сокращения нашего внешнего долга. В свое время я поставил задачу, чтобы он был равен 10 процентам валового внутреннего продукта. Сегодня наш внешний долг составляет 5,6 процента валового внутреннего продукта страны. И это один из самых низких показателей в мировом масштабе. Могу сказать, что во всех развитых странах он составляет либо 100, либо 110, либо 120 процентов. Выступая на инвестиционном форуме, я также сказал, что при желании мы можем обнулить наш долг за 24 часа. Что это значит? Это означает, что мы не оставим долговое бремя будущим поколениям. Чтобы наше экономическое развитие продвигалось еще более высокими темпами, мы будем активнее реализовывать инвестиционные проекты.

Поэтому экономическая стабильность и финансовая стабильность являются сегодня очень серьезным фактором нашего успеха. Несмотря на огромные расходы – на военные вопросы, строительство армии, охрану границ, восстановление Карабаха, - мы из года в год увеличиваем свои валютные резервы, которые уже достигли 90 миллиардов долларов, что примерно в 20 раз превышает наш внешний долг. Если кто-то найдет вторую такую страну, пусть скажет мне, чтобы и я знал.

Новая геополитическая и экономическая реальность заключается в том, что сегодня многие страны не могут получать энергоресурсы, как прежде. И здесь Азербайджан вновь является одной из редких стран, которая производит, добывает и экспортирует все виды энергоресурсов в мировом масштабе - сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, нефтехимическую продукцию и удобрения. А основным источником для их производства является энергия.

Переживаемый сегодня кризис, особенно связанный с нефтепродуктами, к сожалению, по всей вероятности, станет еще глубже. Ввиду того, что у этого кризиса два источника: один – к северу от нас, а второй - в районах Залива, на юге. Некоторые традиционные поставщики уже вынужденно прекращают экспорт для удовлетворения внутренних потребностей.

Здесь также могу сказать, что в Азербайджан из многих стран поступают обращения и просьбы о том, чтобы мы экспортировали производимые нами нефтепродукты в эти страны. Мы же все работы выполнили вовремя. Наш потенциал на сегодняшний день - я имею в виду только нефтепродукты - составляет 30 миллионов тонн. Из них 7 миллионов тонн перерабатываются на нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, а 23 миллиона тонн - за рубежом. Вот это мы сделали вовремя. Один завод построили с нуля, два завода приобрели. Сегодня стран, обладающих 30 миллионами тонн нефтепродуктов - притом не в одном месте, а в трех, - не так много. Поэтому повторюсь, если учесть, что, к сожалению, войны вокруг нас не прекращаются, - мы бы очень хотели, чтобы они прекратились, но они не прекращаются, - спрос на нашу продукцию и наш газ будет возрастать еще больше.

Активисты, досаждавшие всему миру этой "зеленой повесткой", уже тоже поняли, что без нефти, газа и топлива никакая экономика развиваться не может. Вы хорошо помните, сколько необоснованных обвинений звучало в наш адрес накануне и в период СОР29 о том, что в нефтяной стране не должна проводиться климатическая конференция. Послушайте, но ведь Канада добывает в 10 раз больше нефти, чем мы. Там проводить можно, а у нас нельзя?! То есть снова был предвзятый подход. Но я хочу сказать, что сегодня уже идут серьезные дискуссии и среди тех, кто выдвинул тезис о "зеленом переходе". Хорошо, пусть не покупают наш газ, нашу нефть, наши нефтепродукты. Как будет развиваться их экономика? Поэтому богатый энергетическими ресурсами Азербайджан превращается сегодня в весьма серьезный геополитический фактор и фактор безопасности. Поскольку энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать и впредь.

Некоторые из контрактов, подписанных в рамках инвестиционных форумов, приведут как раз к увеличению добычи газа и нефти. Наше крупнейшее нефтяное месторождение - "Азери-Чираг-Гюнешли" - эксплуатируется уже более 30 лет, и там идет естественный процесс падения добычи. Поэтому новые подписанные контракты, в том числе нефтяные промыслы, приобретенные нами в зарубежных странах, дадут нам возможность не только стабилизировать добычу, но и увеличить ее. В том числе газовый контракт, подписанный в прошлом месяце, - всего один контракт – даст нам дополнительно 5 миллиардов кубометров газа.

То есть это долгосрочная стратегия. Значимость нашей страны будет неуклонно возрастать. Если добавить сюда транспортный сектор - не хочу и об этом много говорить, - могу просто сказать, что в этом году ожидаемый объем транзитных грузов, проходящих через территорию Азербайджана, достигнет 16 миллионов тонн. То есть это огромный рост. В свое время мы мечтали о 3–4 миллионах тонн. Мы создали инфраструктуру, наладили контакты, в том числе приняли необходимые административные меры и сделали эти коридоры - Средний коридор и коридор Север-Юг - очень привлекательными. Однако мы на полпути. Я поставил цель, чтобы транзитные грузы, проходящие через территорию Азербайджана, в среднесрочной перспективе достигли 30 миллионов тонн. Представьте, сколько дополнительных средств поступит к нам, будут созданы тысячи рабочих мест, и значимость нашей страны еще больше возрастет.

Естественно, одна из главных задач - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. По последним данным, предоставленным мне вчера, в Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают, учатся 96 тысяч человек. На сегодняшний день мы выделили на развитие этих регионов 28 миллиардов манатов. Подавляющее большинство из них было направлено на инфраструктурные проекты, значительная их часть завершена. В то же время сегодня в 48 населенных пунктах уже расселились бывшие вынужденные переселенцы, и в последующие годы "Великое возвращение" пойдет еще более высокими темпами.

Задач, конечно же, намного больше, чем те, о которых я упомянул. Просто не хочу отнимать у вас много времени. Сегодня я сказал об основных направлениях, то есть направлениях, имеющих стратегическое значение, хотел поделиться с вами этими мыслями. Хочу выразить уверенность в том, что активисты, все члены Партии "Ени Азербайджан" будут принимать активное участие в реализации этих исторических задач.

Желаю нашей партии новых побед.

Спасибо.

10:46

В Баку, в Центре Гейдара Алиева, проходит VIII съезд Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью.

09:51

В Баку, в Центре Гейдара Алиева, проходит VIII съезд Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев.