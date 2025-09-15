Проектируемая площадь села Гараханбейли составляет 316 га
Внутренняя политика
- 15 сентября, 2025
- 10:13
Общая площадь проектируемой территории села Гараханбейли Физулинского района составляет 316 гектаров.
Об этом корреспонденту "Report" в Физули сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сераби.
По ее словам, на первом этапе в селе планируется строительство 1479 индивидуальных домов: "На первом этапе строительства будет спроектировано 87 гектаров территории и построено 404 частных дома, которые будут иметь 2, 3 или 5 комнат. Также запланировано строительство школы на 528 ученических мест, детского сада на 120 мест и медицинского пункта".
