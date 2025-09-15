Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    Проектируемая площадь села Гараханбейли составляет 316 га

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 10:13
    Проектируемая площадь села Гараханбейли составляет 316 га

    Общая площадь проектируемой территории села Гараханбейли Физулинского района составляет 316 гектаров.

    Об этом корреспонденту "Report" в Физули сообщила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сераби.

    По ее словам, на первом этапе в селе планируется строительство 1479 индивидуальных домов: "На первом этапе строительства будет спроектировано 87 гектаров территории и построено 404 частных дома, которые будут иметь 2, 3 или 5 комнат. Также запланировано строительство школы на 528 ученических мест, детского сада на 120 мест и медицинского пункта".

    Физулинский район Гараханбейли Великое возвращение
