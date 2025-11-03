Проект мечети Джебраила представлен общественности

Проект мечети в Джебраиле, фундамент которой был заложен 28 октября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, представлен общественности.

Как передает Report, общая площадь мечети составит более 1530 квадратных метров.

Мечеть сможет вместить до 615 верующих одновременно. В двухэтажном здании предусмотрены условия для одновременного совершения молитв мужчинами и женщинами.

Высота минаретов мечети составит 34,2 метра, а купола - 22,6 метра. На территории предусмотрено строительство автостоянки и беседки для прихожан.