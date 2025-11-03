Cəbrayıl şəhər məscidinin ilkin layihəsi məlum olub
Daxili siyasət
- 03 noyabr, 2025
- 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 28-də təməlini qoyduğu Cəbrayıl şəhər məscidinin ilkin layihəsi məlum olub.
"Report"un məlumatına görə, məscidin ümumi sahəsi 1530 kvadratmetrdən çox olacaq.
Burada eyni vaxtda 615 nəfər ibadət edə biləcək.
İkimərtəbəli məscid binasında eyni anda kişilərin və qadınların ibadət etmələri üçün şərait olacaq. Məsciddə icma zalı, avtomobil dayanacağı, söhbətgah yaradılacaq. Məscidin minarələrinin hündürlüyü 34,2 metr, günbəzin hündürlüyü isə 22,6 metr olacaq.
Son xəbərlər
12:00
II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilibRegion
11:57
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıbİKT
11:54
"Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itiribİKT
11:53
ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcəkDigər ölkələr
11:53
Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilibHadisə
11:53
Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Komanda
11:50
Foto
Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblərQarabağ
11:45
Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıbHadisə
11:39
Foto