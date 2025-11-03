İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Cəbrayıl şəhər məscidinin ilkin layihəsi məlum olub

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:09
    Cəbrayıl şəhər məscidinin ilkin layihəsi məlum olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 28-də təməlini qoyduğu Cəbrayıl şəhər məscidinin ilkin layihəsi məlum olub.

    "Report"un məlumatına görə, məscidin ümumi sahəsi 1530 kvadratmetrdən çox olacaq.

    Burada eyni vaxtda 615 nəfər ibadət edə biləcək.

    İkimərtəbəli məscid binasında eyni anda kişilərin və qadınların ibadət etmələri üçün şərait olacaq. Məsciddə icma zalı, avtomobil dayanacağı, söhbətgah yaradılacaq. Məscidin minarələrinin hündürlüyü 34,2 metr, günbəzin hündürlüyü isə 22,6 metr olacaq.

