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Продлен срок особого карантинного режима

Продлен срок особого карантинного режима Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме».
Внутренняя политика
22 апреля 2022 г. 14:09
Продлен срок особого карантинного режима

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме».

Как сообщает Report, согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 июля 2022 года.

Также с 1 мая в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок.

В то же время, ношение медицинских масок на территории международного аэропорта Азербайджана и в учебных заведениях на территории страны больше не является обязательным, но рекомендуется.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

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