Кошта: Будущее европейской безопасности не может решаться без Европы

Будущее европейской безопасности не может обсуждаться и определяться без Европы, данный принцип не может быть предметом обсуждений.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

По его словам, ЕС совместно с НАТО и рядом европейских стран участвует в дипломатических усилиях на стороне Украины.

По его словам, приоритеты Европы в рамках продолжающихся переговоров остаются неизменными: достижение прекращения огня, восстановление судоходства в Черном море и создание условий для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Кошта подчеркнул, что ускорение дипломатических усилий не должно приводить к отказу от принципов, необходимых для установления прочного и справедливого мира. В частности, он заявил, что Украина является суверенным государством и должна сохранять право самостоятельно выбирать союзы и партнерства.