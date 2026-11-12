Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Кошта: Будущее европейской безопасности не может решаться без Европы

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 23:26
    Кошта: Будущее европейской безопасности не может решаться без Европы

    Будущее европейской безопасности не может обсуждаться и определяться без Европы, данный принцип не может быть предметом обсуждений.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

    По его словам, ЕС совместно с НАТО и рядом европейских стран участвует в дипломатических усилиях на стороне Украины.

    По его словам, приоритеты Европы в рамках продолжающихся переговоров остаются неизменными: достижение прекращения огня, восстановление судоходства в Черном море и создание условий для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

    Кошта подчеркнул, что ускорение дипломатических усилий не должно приводить к отказу от принципов, необходимых для установления прочного и справедливого мира. В частности, он заявил, что Украина является суверенным государством и должна сохранять право самостоятельно выбирать союзы и партнерства.

    Антониу Кошта Российско-украинский конфликт Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
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