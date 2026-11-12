IRNA: ВС США ударили по иранскому городу Сирик

США нанесли удары по городу Сирик в иранской провинции Хормозган.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

Ряд иранских медиа сообщали, что жители в течение нескольких часов слышали звуки взрывов, однако из происхождение не было установлено.

Официальных заявлений по данному поводу пока нет. Информация о возможном ущербе, а также пострадавших и погибших не приводится.