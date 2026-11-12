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    IRNA: ВС США ударили по иранскому городу Сирик

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 23:34
    IRNA: ВС США ударили по иранскому городу Сирик

    США нанесли удары по городу Сирик в иранской провинции Хормозган.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

    Ряд иранских медиа сообщали, что жители в течение нескольких часов слышали звуки взрывов, однако из происхождение не было установлено.

    Официальных заявлений по данному поводу пока нет. Информация о возможном ущербе, а также пострадавших и погибших не приводится.

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