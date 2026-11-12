SpaceX отрицает введение новых ограничений доступа ВС Украины к Starshield

Американская компания SpaceX отрицает введение ограничений на работу системы спутниковой связи Starshield, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя компании.

"Это неправда. Никаких изменений не было", - приводит портал его слова.

Ранее в четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы американской спутниковой связи Starshield на украинской территории.