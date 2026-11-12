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    Зеленский сообщил о новых проблемах в работе Starshield и попросил боеприпасы для F-16

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 16:08
    Зеленский сообщил о новых проблемах в работе Starshield и попросил боеприпасы для F-16

    Украина вновь зафиксировала ограничения скорости работы Starshield на оккупированных территориях, которые мешают своевременно перехватывать российские реактивные беспилотники.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пленарной сессии открытия девятого саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Единственная плохая новость заключается в том, что мы вновь наблюдаем проблемы со Starshield. Мы зафиксировали ограничения скорости работы Starshield на украинской территории. На временно оккупированных территориях Украины вновь действует ограничение в 161 км/ч, то есть 100 миль/ч", - сказал он.

    По словам Зеленского, эти ограничения напрямую влияют на способность Украины перехватывать российские реактивные беспилотники.

    "Мы пытаемся получить подробности от американской стороны, но пока знаем очень мало. Однако некоторые вещи уже ясны. Если кто-то в Америке принимает решения, фактически рассматривая украинскую территорию как неукраинскую, это показывает нам, к чему все идет. Наша позиция должна быть четкой: нельзя ни в какой форме признавать российскую оккупацию украинских территорий", - сказал он.

    Говоря о приближающейся зиме, Зеленский отметил, что Россия ежегодно стремится нанести Украине максимальный ущерб. По его словам, президент России Владимир Путин "рассматривает энергетику как отдельное поле боя".

    В связи с этим Зеленский обозначил три основных направления необходимой Украине поддержки. Первым приоритетом он назвал усиление противовоздушной обороны.

    "Нам нужны ракеты-перехватчики, ракеты для наших комплексов Patriot и NASAMS. Призываю вас отнестись к этому очень серьезно и помочь нам найти эти ракеты", - заявил он.

    Вторым направлением президент назвал поставки боеприпасов для истребителей F-16, которые Украина использует для уничтожения "Шахедов". По словам Зеленского, Россия планирует нарастить как производство реактивных "Шахедов", так и количество атак с их применением.

    Третьим приоритетом он назвал помощь энергетическому сектору Украины, которая необходима уже в ноябре и на протяжении всей зимы.

    Говоря о ситуации на линии фронта, Зеленский назвал позиции Украины прочными и связал это с сотрудничеством с партнерами. Он призвал продолжить совместные оборонные проекты и производство вооружений.

    Владимир Зеленский Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Российско-украинский конфликт
    Zelenski Dublində "Starshield"in işində problemlərdən danışıb, "F-16"lar üçün döyüş sursatı istəyib
    Ukraine again records Starshield speed limits in occupied territories, hindering drone interception
    44 filmi
    44 filmi

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