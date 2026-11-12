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    Zelenski Dublində "Starshield"in işində problemlərdən danışıb, "F-16"lar üçün döyüş sursatı istəyib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:55
    Zelenski Dublində Starshieldin işində problemlərdən danışıb, F-16lar üçün döyüş sursatı istəyib

    Ukrayna işğal olunmuş ərazilərdə "Starshield" sisteminin sürət məhdudiyyətləri ilə yenidən üzləşib. Bu isə Rusiya reaktiv pilotsuz uçuş aparatlarının vaxtında zərərsizləşdirilməsinə mane olur.

    "Report"un Dublinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin Sammitinin açılış plenar sessiyasında bildirib.

    "Yeganə pis xəbər ondan ibarətdir ki, biz yenidən "Starshield"lə bağlı problemlər müşahidə edirik. Ukrayna ərazisində "Starshield"in iş sürətinin məhdudlaşdırıldığını qeydə almışıq. Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində yenidən saatda 161 km, yəni 100 mil sürət məhdudiyyəti tətbiq edilir", - o bildirib.

    "Biz Amerika tərəfindən təfərrüatları öyrənməyə çalışırıq, lakin hələlik çox az şey bilirik. Ancaq bəzi şeylər artıq aydındır. Əgər Amerikada kimsə qərarlar qəbul edərkən faktiki olaraq Ukrayna ərazisini bizə məxsus olmayan ərazi kimi nəzərdən keçirirsə, bu, bizə hər şeyin hara getdiyini göstərir. Mövqeyimiz aydın olmalıdır: Ukrayna ərazilərinin Rusiya tərəfindən işğalını heç bir formada tanımaq olmaz", - o deyib.

    Qışdan danışan V.Zelenski qeyd edib ki, Rusiya hər il Ukraynaya maksimum zərər vurmağa çalışır. Onun sözlərinə görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin energetikaya ayrıca bir döyüş meydanı kimi baxır.

    Bununla əlaqədar olaraq, Zelenski Ukraynaya lazım olan dəstəyin üç əsas istiqamətini müəyyən edib. O, hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsini birinci prioritet adlandırıb.

    "Bizə dron əleyhinə raketlər, Patriot və NASAMS komplekslərimiz üçün raketlər lazımdır. Sizi buna çox ciddi yanaşmağa və bu raketləri tapmaqda bizə kömək etməyə çağırıram", - o bildirib.

    Prezident ikinci istiqamət kimi Ukraynanın "Shahed"ləri məhv etmək üçün istifadə etdiyi F-16 qırıcıları üçün sursatların tədarükünü adlandırıb. Zelenskinin sözlərinə görə, Rusiya həm reaktiv "Şahed"lərin istehsalını, həm də onların tətbiqi ilə edilən hücumların sayını artırmağı planlaşdırır.

    O, üçüncü prioritet kimi Ukraynanın energetika sektoruna artıq noyabrda və bütün qış ərzində lazım olan yardımı adlandırıb.

    Cəbhə xəttindəki vəziyyətdən danışan Zelenski, Ukraynanın mövqelərini möhkəm adlandırıb və bunu tərəfdaşlarla əməkdaşlıqla əlaqələndirib. O, birgə müdafiə layihələrini və silah istehsalını davam etdirməyə çağırıb.

    Volodimir Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский сообщил о новых проблемах в работе Starshield и попросил боеприпасы для F-16
    Ukraine again records Starshield speed limits in occupied territories, hindering drone interception
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