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    Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу проведенных матчей

    Футбол
    • 12 ноября, 2026
    • 23:50
    Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу проведенных матчей

    Нападающий Гарри Кейн установил новый рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии по футболу.

    Как сообщает Report, домашний матч V тура группового этапа Лиги наций против Хорватии стал для 33-летнего форварда 126-м в составе сборной.

    Таким образом, он превзошел достижение бывшего голкипера национальной команды Питера Шилтона, с которым ранее делил первое место.

    На счету Кейна также рекордные 91 гол за сборную Англии. Он является серебряным призером чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов, а также входит в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 14 забитыми мячами. На ЧМ-2018 в России форвард стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись шесть раз.

    С 2023 года Кейн выступает за мюнхенскую "Баварию", в составе которой завоевал ряд национальных трофеев и дважды становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов

    Гарри Кейн Сборная Англии
    44 filmi
    MiniBoss

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