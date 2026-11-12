Кейн стал рекордсменом сборной Англии по числу проведенных матчей

Нападающий Гарри Кейн установил новый рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии по футболу.

Как сообщает Report, домашний матч V тура группового этапа Лиги наций против Хорватии стал для 33-летнего форварда 126-м в составе сборной.

Таким образом, он превзошел достижение бывшего голкипера национальной команды Питера Шилтона, с которым ранее делил первое место.

На счету Кейна также рекордные 91 гол за сборную Англии. Он является серебряным призером чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов, а также входит в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 14 забитыми мячами. На ЧМ-2018 в России форвард стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись шесть раз.

С 2023 года Кейн выступает за мюнхенскую "Баварию", в составе которой завоевал ряд национальных трофеев и дважды становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов