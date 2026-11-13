Harri Keyn İngiltərə millisində oyun sayına görə rekord müəyyənləşdirib
- 13 noyabr, 2026
- 01:27
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İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn milli komandada keçirdiyi oyunların sayına görə yeni rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin V turunda Xorvatiyaya qarşı keçirilən ev oyunu 33 yaşlı forvard üçün İngiltərə millisinin heyətində 126-cı matç olub.
Beləliklə, Keyn daha əvvəl birgə lider olduğu sabiq qapıçı Piter Şiltonun rekordunu geridə qoyub.
Keyn İngiltərə millisinin heyətində vurduğu 91 qolla da rekordçudur. O, 2021 və 2024-cü illərdə keçirilən Avropa çempionatlarının gümüş mükafatçısıdır. Həmçinin dünya çempionatları tarixinin ən məhsuldar beş futbolçusundan biri olan hücumçunun hesabında 14 qol var. Keyn 2018-ci ildə Rusiyada keçirilən dünya çempionatında altı qolla turnirin bombardiri olub.
2023-cü ildən Münhenin "Bavariya" klubunda çıxış edən Keyn komandanın heyətində bir sıra yerli titullar qazanıb və iki dəfə Avropa çempionatlarının ən yaxşı bombardiri olub.