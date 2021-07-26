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Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом

Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом Внесены изменения в меры по продлению особого карантинного режима и снятию ряда ограничений.
Внутренняя политика
26 июля 2021 г. 15:30
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
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Внесены изменения в действующие меры по продлению особого карантинного режима и снятию ряда ограничений.

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, в соответствии с 25-й статьей закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом безопасности населения", с 1 сентября 2021 года в рамках введенного на территории страны особого карантинного режима:

требуется наличие у минимум 80% сотрудников госорганов (структур), а также работников указанных ниже учреждений сертификата о введении одной дозы вакцины от COVID-19, с 1 октября – второй дозы вакцины или сертификата о наличии COVID-иммунитета:

- все медицинские и аптечные учреждения независимо от формы собственности;

- все научные и образовательные учреждения независимо от формы собственности;

Также все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, обязаны получать COVID-паспорт;

- в объектах общепита;

- отелях;

- крупных торговых центрах.

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Версия на английском языке Prime Minister signs amendment on special quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib

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