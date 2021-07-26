Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом

Внесены изменения в действующие меры по продлению особого карантинного режима и снятию ряда ограничений.
Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики, в соответствии с 25-й статьей закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом безопасности населения", с 1 сентября 2021 года в рамках введенного на территории страны особого карантинного режима:
требуется наличие у минимум 80% сотрудников госорганов (структур), а также работников указанных ниже учреждений сертификата о введении одной дозы вакцины от COVID-19, с 1 октября – второй дозы вакцины или сертификата о наличии COVID-иммунитета:
- все медицинские и аптечные учреждения независимо от формы собственности;
- все научные и образовательные учреждения независимо от формы собственности;
Также все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, обязаны получать COVID-паспорт;
- в объектах общепита;
- отелях;
- крупных торговых центрах.