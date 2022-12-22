О нас

Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша

Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша.
Внутренняя политика
22 декабря 2022 г. 12:03
Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша

Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша.

Об этом Report сообщила начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению департамента Самайя Мамедова.

По ее словам, под руководством специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе, председателя Наблюдательного cовета Управления Государственного заповедника города Шуша Айдына Керимова состоялось второе заседание Наблюдательного совета.

На заседании временно исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора, исполнительного директора Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов представил членам Наблюдательного cовета План стратегического развития Управления Государственного заповедника города Шуша, в котором отражены основные цели, и реализация которого запланирована до 2026 года, и всеобщим мнением был принят.

Также на заседании Наблюдательного Совета был обсужден ряд организационных вопросов и назначен новый внутренний аудитор в Управление Государственного заповедника города Шуша.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New internal auditor appointed to Shusha State Reserve Department
Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinin Strateji İnkişaf Planı qəbul edilib, idarəyə yeni daxili auditor təyin olunub

Самое важное

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi