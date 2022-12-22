Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша

Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша.

Принят план стратегического развития Государственного заповедника города Шуша.

Об этом Report сообщила начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению департамента Самайя Мамедова.

По ее словам, под руководством специального представителя президента Азербайджана в Шушинском районе, председателя Наблюдательного cовета Управления Государственного заповедника города Шуша Айдына Керимова состоялось второе заседание Наблюдательного совета.

На заседании временно исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора, исполнительного директора Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов представил членам Наблюдательного cовета План стратегического развития Управления Государственного заповедника города Шуша, в котором отражены основные цели, и реализация которого запланирована до 2026 года, и всеобщим мнением был принят.

Также на заседании Наблюдательного Совета был обсужден ряд организационных вопросов и назначен новый внутренний аудитор в Управление Государственного заповедника города Шуша.