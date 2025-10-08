Приморский национальный парк удостоен международной награды Green Flag Award

Приморский национальный парк удостоен престижной международной награды Green Flag Award.

Как сообщает Report, награда является одной из самых авторитетных систем оценки управления парками в мире и оценивает показатели по многочисленным критериям, таким как сохранение зеленых насаждений, чистота и безопасность, состояние инфраструктуры, инклюзивность и пр.

Программа Green Flag Award - это международная система экологической оценки, основанная в 1996 году и в настоящее время применяемая в более чем 20 странах.

Кандидатура Приморского национального парка на Green Flag Award была рассмотрена в рамках международного процесса оценки, состоящего из нескольких этапов. Было проведено детальное мониторинговое и оценочное исследование непосредственно на территории Национального парка по почти 30 критериям.

Отметим, что Приморский национальный парк в прошлом году также был удостоен награды International Large Urban Parks Award (Международная награда больших городских парков) в Нидерландах за уникальность, экологическую и общественную значимость, а также успехи в области содержания и охраны.