    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 09:43
    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    В президиум Коллегии адвокатов Азербайджана в 2025 году поступило 1556 жалоб.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Коллегии о деятельности за 2025 год.

    Согласно информации, по 162 (11%) из этих обращений начаты дисциплинарные разбирательства (10 обращений были объединены), а по 1 394 (89%) обращениям основания для начала дисциплинарного разбирательства не были установлены.

    Из 162 обращений, по которым были начаты дисциплинарные разбирательства, 114 (71%) поступили от физических и юридических лиц, 46 (28%) - от государственных органов и 2 (1%) - от негосударственных органов.

    Дисциплинарная комиссия адвокатов в 2025 году провела 15 заседаний и рассмотрела 190 дел, из которых 38 (20%) остались с 2024 года, а 152 (80%) - поступили в 2025 году.

    По 161 делу (85%) вынесены соответствующие заключения, по 25 (18%) - вопрос о прекращении разбирательства был поднят перед президиумом Коллегии адвокатов, а 4 дела (2%) все еще находятся на рассмотрении и расследовании.

