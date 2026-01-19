İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:18
    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Azərbaycanda 2025-ci ildə Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinə 1 556 şikayət daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının 2025-ci il fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında bildirilib.

    Məlumata görə, bunlardan 162 (11 %) müraciət üzrə intizam icraatı başlanılıb (10 müraciət bir icraatda birləşdirilməklə), 1 394 (89 %) müraciət üzrə isə intizam icraatı başlanılması üçün əsas müəyyən edilməyib. İntizam icraatı başlanılan 162 müraciətin 114-ü (71 %) fiziki və hüquqi şəxslərdən, 46-sı (28 %) dövlət orqanlarından, 2-si (1 %) isə qeyri-dövlət orqanlarından daxil olan müraciətlərdir.

    Vəkillərin İntizam Komissiyasının icraatında 190 intizam işi olub, onlardan 38-i (20 %) 2024-cü ildən qalıq qalan işlər, 152-si (80 %) isə 2025-ci ildə daxil olan işlərdir.

    Vəkillərin İntizam Komissiyasının 15 iclası keçirilib. 190 intizam işindən 161 iş üzrə (85 %) müvafiq rəylər qəbul edilib, 25 iş üzrə (18 %) icraata xitamla bağlı VK Rəyasət Heyəti qarşısında məsələ qaldırılıb, 4 iş (2 %) isə hələ icraatda olmaqla araşdırması davam etdirilir.

    Vəkillər Kollegiyası Statistika

    Son xəbərlər

    09:26

    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    09:22
    Foto

    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Xarici siyasət
    09:21

    Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    09:20
    Foto

    Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    09:20

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    09:18

    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Daxili siyasət
    09:18

    Keçən il 5 vəkil kollegiyadan xaric edilib, 10-nun fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    09:17
    Foto

    Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti